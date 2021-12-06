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    Главная / Торги / Поставка кулинарных изделий в ассортименте

    Поставка кулинарных изделий в ассортименте

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 14:0006.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897384Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кулинарных изделий в ассортиментеРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110897384

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    308/2021

    Наименование закупки

    Поставка кулинарных изделий в ассортименте

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    ПРОТОКОЛ_308.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 301-09-64

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нарбут Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кулинарных изделий в ассортименте

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 14:00 GMT +306.12.2021 14:0006.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897384Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кулинарных изделий в ассортиментеРостов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    06.12.2021 14:0006.12.2021 14:0006.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110897384Дата и время вскрытия заявок Поставка кулинарных изделий в ассортиментеРостов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.12.202107.12.2021 14:0007.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897384Подведение итогов не позднее Поставка кулинарных изделий в ассортиментеРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кулинарных изделий в ассортименте

    Начальная цена

    1 003 710,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    10.13

    Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы

    Классификатор ОКВЭД2

    10.13

    Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1103496/name/61af5f7e3af344.60451072

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы"

    Кол-во: 27070.00000

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    01.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    130 487
    Лоты:
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    Регион:
    Республика Башкортостан
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