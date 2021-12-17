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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на Выполнение работ по инструментальным замерам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2022 году(№ВК-ТС-220-21).

    Открытый конкурс в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на Выполнение работ по инструментальным замерам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2022 году(№ВК-ТС-220-21).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897800Дата и время окончания срока приема заявок Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источниковПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110897800

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-ТС-220-21

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на Выполнение работ по инструментальным замерам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2022 году(№ВК-ТС-220-21).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    02.12.2021 17:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Конкурсная_документация.7z

    Пр_235_241221_Инструмзамеры_ТС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897800Дата и время окончания срока приема заявок Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источниковПетрозаводск

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 12:00GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110897800Дата и время вскрытия заявок Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источниковПетрозаводск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.202122.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110897800Дата окончания срока рассмотрения заявок Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источниковПетрозаводск

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897800Подведение итогов не позднее Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источниковПетрозаводск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897800Подведение итогов не позднее Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источниковПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников

    Начальная цена

    223 166,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.53

    Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121659/name/61c5940a57a676.62269207

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников"

    Кол-во: 185972.00000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    76 550
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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