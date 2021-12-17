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Номер извещения
32110897800
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на Выполнение работ по инструментальным замерам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2022 году(№ВК-ТС-220-21).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
02.12.2021 17:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897800Дата и время окончания срока приема заявок Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источниковПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 12:00GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110897800Дата и время вскрытия заявок Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источниковПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.202122.12.2021 15:0022.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110897800Дата окончания срока рассмотрения заявок Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источниковПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897800Подведение итогов не позднее Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источниковПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
Начальная цена
223 166,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-Тепловые сети
Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18
71.20.11.190
71.12.53
Документация лота
Кол-во: 185972.00000
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