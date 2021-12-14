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    Главная / Торги / Выполнение работ по устройству газопровода

    Выполнение работ по устройству газопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897183Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству газопроводаСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110897183

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    246/2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по устройству газопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 16:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    246_Итоговый_протокол.pdf

    246_Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    246_Извещение.docx

    246_Проект_договора_подряда_СМР_ЗАЯВКИ_КОМИ_21_8.doc

    246_Документация.docx

    246_Сметная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству газопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897183Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству газопроводаСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110897183Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству газопроводаСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 15:0015.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897183Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству газопроводаСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897183Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству газопроводаСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству газопровода

    Начальная цена

    15 001 969,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика КомиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.130

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111628/name/61b9f15391af54.43172808

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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