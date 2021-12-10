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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме № ЭЗП-85-2021 по отбору организации для оказания услуг по заправке и восстановлению картриджей на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 г.

    Запрос предложений в электронной форме № ЭЗП-85-2021 по отбору организации для оказания услуг по заправке и восстановлению картриджей на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897139Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию (восстановление картриджей)Великий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110897139

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭЗП-85-2021

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме № ЭЗП-85-2021 по отбору организации для оказания услуг по заправке и восстановлению картриджей на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 16:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма_2_Коммерческое_предложение.xlsx

    doc20211215162110.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    Почтовый адрес

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Контактный телефон

    +7 8162 62-56-47

    Факс

    +7 8162 62-48-58

    Адрес электронной почты

    post@oblgas.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по техническому обслуживанию (восстановление картриджей)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897139Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию (восстановление картриджей)Великий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по техническому обслуживанию (восстановление картриджей)

    Начальная цена

    193 544,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111630/name/61b9f1ba0ad317.53703318

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги"

    Кол-во: 1.00000

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