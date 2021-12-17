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    Главная / Торги / Знаки дорожные, конусы оградительные, лента сигнальная

    Знаки дорожные, конусы оградительные, лента сигнальная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897371Дата и время окончания срока приема заявок Конусы оградительные, лента сигнальнаяТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110897371

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ТКС-К-098-21

    Наименование закупки

    Знаки дорожные, конусы оградительные, лента сигнальная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 16:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    КД.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Юридический адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Почтовый адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Контактный телефон

    +7 4752 70-07-00 доб. 1905

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    DubrovskiyEA@tamcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубровский Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Знаки дорожные

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 17:0020.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897371Подведение итогов не позднее Знаки дорожныеТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Знаки дорожные

    Начальная цена

    183 125,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 109.00000

    Лот 2

    Конусы оградительные, лента сигнальная

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 17:0020.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897371Подведение итогов не позднее Конусы оградительные, лента сигнальнаяТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конусы оградительные, лента сигнальная

    Начальная цена

    47 430,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Классификатор ОКПД2

    22.29

    Изделия пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 145.00000

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