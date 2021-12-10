Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Услуга по формированию, печати и доставке единого платежного документа (ЕПД ) плательщикам

    Услуга по формированию, печати и доставке единого платежного документа (ЕПД ) плательщикам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:5910.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897851Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по формированию, печати и доставке единого платежного документа (ЕПД ) плательщикамСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110897851

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    328/КО/02.12.2021

    Наименование закупки

    Услуга по формированию, печати и доставке единого платежного документа (ЕПД ) плательщикам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 17:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_328_ЭТП.pdf

    Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, BOX, 1287

    Контактный телефон

    8126095951

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    U2900007@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукушкин Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по формированию, печати и доставке единого платежного документа (ЕПД ) плательщикам

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897851Подведение итогов не позднее Услуга по формированию, печати и доставке единого платежного документа (ЕПД ) плательщикамСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по формированию, печати и доставке единого платежного документа (ЕПД ) плательщикам

    Начальная цена

    94 845 896,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Адрес местонахождения

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Классификатор ОКПД2

    53.10

    Услуги почтовой связи общего пользования

    Классификатор ОКВЭД2

    53

    Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113187/name/61bb54cb84e9d8.81048827

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Запрос предложений № 32009127607
    Запрос предложений в электронной форме: Услуги курьерские почтовые, связанные с пересылкой писем и бандеролей, доставкой корреспонденции
    Запрос предложений в электронной форме: Услуги курьерские почтовые, связанные с пересылкой...
    347812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.05.2020 11:59(GMT+03:00)
    600 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить