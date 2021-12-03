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    Главная / Торги / Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»

    Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 15:0003.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009852Дата и время окончания срока приема заявок Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009852

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1.pdf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.docx

    Договор по топливным картам.doc

    Тех.задание на поставку топлива по топливным картам.docx

    Форма коммереского предложения.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-7
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Контактный телефон

    +7 812 383-33-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    nigamatovma@gsp-7.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нигаматов Максим Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2021 15:00 GMT +303.12.2021 15:0003.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009852Дата и время окончания срока приема заявок Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.12.2021 15:1003.12.2021 15:1003.12.2021 15:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП009852Дата и время вскрытия заявок Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    07.12.2021 23:0007.12.2021 23:0007.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009852Подведение итогов не позднее Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    07.12.202107.12.2021 23:0007.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009852Подведение итогов не позднее Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-7»
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобильный бензин АИ-92 (ГОСТ Р51105–97)"

    Кол-во: 84000

    "Позиция 2"

    "Автомобильный бензин АИ-95 (Премиум Евор-95, ГОСТ 51866–2002 (ЕН 228-2004)"

    Кол-во: 18000

    "Позиция 3"

    "Топливо дизельное зимнее ДТ-З-К5 минус 38 ГОСТ Р 55475–2013"

    Кол-во: 36000

    "Позиция 4"

    "Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511–2013"

    Кол-во: 36000

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