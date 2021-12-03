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Номер извещения
АП009852
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23
Контактный телефон
+7 812 383-33-73
Факс
Адрес электронной почты
nigamatovma@gsp-7.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нигаматов Максим Альбертович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2021 15:00 GMT +303.12.2021 15:0003.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009852Дата и время окончания срока приема заявок Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2021 15:1003.12.2021 15:1003.12.2021 15:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП009852Дата и время вскрытия заявок Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.12.2021 23:0007.12.2021 23:0007.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009852Подведение итогов не позднее Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
07.12.202107.12.2021 23:0007.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009852Подведение итогов не позднее Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка светлых нефтепродуктов для объекта строительства «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» «Линейная часть МГ км 0 - км 126,5» «Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская» для нужд ООО «ГСП-7»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23
19.20.21.300
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 84000
Кол-во: 18000
Кол-во: 36000
Кол-во: 36000
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