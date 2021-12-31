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Номер извещения
ГП112292
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запорно-регулирующая арматура
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-03-45
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Stupnitskiy.Aleksey@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ступницкий Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запорно-регулирующей арматуры. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2021 21:00 GMT +331.12.2021 21:0031.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2021 21:0031.12.2021 21:0031.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112292Дата и время вскрытия заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
16.02.2022 16:0016.02.2022 16:0016.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112292Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
16.02.202216.02.2022 16:0016.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112292Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почтеНовый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорно-регулирующей арматуры. Безусловное подписание редакции договора ООО "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" !!!. Проект договора направляется контрагенту по эл. почте
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с опубликованной потребностью
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная Промзона, Панель Е, Производственная база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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