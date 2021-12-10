Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» № 227/2021

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» № 227/2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897062Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудниковКалуга, пер. Баррикад, д. 4Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110897062

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    227/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» № 227/2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 16:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_КО_227_2021.docx

    Проект_договора_КО_227_2021.docx

    Техническое_задание_КО_227_2021.doc

    Извещение_КО_227_2021.doc

    Итоги_227_2021_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Юридический адрес

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    Почтовый адрес

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Контактный телефон

    +7 4842 50-83-53

    Факс

    +7 4842 55-06-07

    Адрес электронной почты

    grtender@kalugaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белобровская Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897062Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудниковКалуга, пер. Баррикад, д. 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников

    Начальная цена

    374 130,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Адрес местонахождения

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108716/name/61b740afc3d3b5.25523009

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СГ СЕВЕР
    Закупка у единственного поставщика № 31908334550
    Услуги медицинские
    Услуги медицинские
    272222
    Закупки корпоративных заказчиков
    Закупка у единственного поставщика
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    122 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    БВК
    Запрос предложений № 32110294194
    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на проведение периодического медосмотра
    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения...
    486547
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.05.2021 15:00(GMT+03:00)
    1 020 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Запрос предложений № ГП930776
    Оказание услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников АО «Биробиджаноблгаз».
    Оказание услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников АО...
    248028
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.07.2019 06:29(GMT+03:00)
    250 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Еврейская автономная область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить