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Номер извещения
АП009851
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для автоматической воздушно-плазменной резки труб, 2 комплекта (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО "СТНГ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 645-01-60 доб. 4384
Факс
--
Адрес электронной почты
n.gaydukov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайдуков Николай Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка оборудования для автоматической воздушно-плазменной резки труб, 2 комплекта (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО "СТНГ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 16:30 GMT +307.12.2021 16:3007.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009851Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для автоматической воздушно-плазменной резки труб, 2 комплекта (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО "СТНГ".Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 16:0023.12.2021 16:0023.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009851Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для автоматической воздушно-плазменной резки труб, 2 комплекта (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО "СТНГ".Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.202123.12.2021 16:0023.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009851Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для автоматической воздушно-плазменной резки труб, 2 комплекта (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО "СТНГ".Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для автоматической воздушно-плазменной резки труб, 2 комплекта (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО "СТНГ".
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
28.41.34.100
Документация лота
Кол-во: 2
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