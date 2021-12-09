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    Главная / Торги / Т001366 Закупка Моноблоков Apple и оперативной памяти

    Т001366 Закупка Моноблоков Apple и оперативной памяти

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112288Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Моноблоков Apple и оперативной памятиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112288

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т001366 Закупка Моноблоков Apple и оперативной памяти

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112288_second_parts_protocol.rtf

    Приложение__3_форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение__1_Техническое_задание.docx

    Приложение__2_форма_Технического_предложения.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 499 925-18-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.zubarev@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубарев Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Моноблоков Apple и оперативной памяти

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 18:00 GMT +309.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112288Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Моноблоков Apple и оперативной памятиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 18:0009.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112288Дата и время вскрытия заявок Закупка Моноблоков Apple и оперативной памятиМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 15:0030.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112288Подведение итогов не позднее Закупка Моноблоков Apple и оперативной памятиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112288Подведение итогов не позднее Закупка Моноблоков Apple и оперативной памятиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Моноблоков Apple и оперативной памяти

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    26.20.13.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1131173/name/61deed21930ad9.74363272

    12.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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    Дата аукциона:
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