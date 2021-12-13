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    Главная / Торги / Закупка прокладок из капролона и ТМКЩ

    Закупка прокладок из капролона и ТМКЩ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009850Дата и время окончания срока приема заявок Закупка прокладок из капролона и ТМКЩ (№ 3749)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009850

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка прокладок из капролона и ТМКЩ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_документов.xlsx

    Опыт_поставки__МТР.docx

    Приложение_1__Форма_Спецификации_к_Договору_поставки__прямой__ЦЗС_Покупатель.docx

    Приложение_2_к_Договору_поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение_об_ЭДО.docx

    Типовая_форма_ЦЗС_Покупатель.docx

    Форма_ТКП_АП009850_44поз.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка прокладок из капролона и ТМКЩ (№ 3749)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 16:00 GMT +313.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009850Дата и время окончания срока приема заявок Закупка прокладок из капролона и ТМКЩ (№ 3749)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009850Подведение итогов не позднее Закупка прокладок из капролона и ТМКЩ (№ 3749)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009850Подведение итогов не позднее Закупка прокладок из капролона и ТМКЩ (№ 3749)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка прокладок из капролона и ТМКЩ (№ 3749)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в рублях 100% по факту поставки товара на станцию назначения в течение 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 500x640x15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900х1600х15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (копролоно) 500x640x15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Прокладка резиновая 50х50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Прокладка резиновая 50х50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Прокладка резиновая 50х50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Прокладка резиновая 50х50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Прокладка резиновая 50х50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Прокладка резиновая 50х50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

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    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    2 775 721
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 09:32
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
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