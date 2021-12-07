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    Главная / Торги / электрика на 4 кв.

    электрика на 4 кв.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112287Дата и время окончания срока приема заявок электрика на 4 кв. 2021 годКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112287

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    электрика на 4 кв.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112287_second_parts_protocol.rtf

    upload_positions_form1.xlsx

    Извещение__770.doc

    аварийная_заявка__178.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2145

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Tonkonogova@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тонконогова Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электрика на 4 кв. 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112287Дата и время окончания срока приема заявок электрика на 4 кв. 2021 годКолпино

    Подведение итогов не позднее

    07.01.2022 06:3007.01.2022 06:3007.01.2022 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112287Подведение итогов не позднее электрика на 4 кв. 2021 годКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.01.202207.01.2022 06:3007.01.2022 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112287Подведение итогов не позднее электрика на 4 кв. 2021 годКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрика на 4 кв. 2021 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1137205/name/61e950addd9315.88648793

    20.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инфракрасный обогреватель BIH-AP4-3.0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Кабель ПВС 3х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Прожектор светодиодный WOLTA 200 Вт"

    Кол-во: 26

    "Позиция 4"

    "Металлорукав DN 15 мм DKC"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Электродвигатель SIEMENS 1LE15012AA534AB4 37 kW 2960 1/min"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Преобразователи частоты ABB ACS580-01-032A-4 (15 кВт, 380В)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Тормозной резистор CBT-H 560 D HT 406 19R"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Плавкие вставки 3NY1 822 (SIEMENS) 125А (max 21mm)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Автомат Siemens Sirius 3RV2021-4FA15 на ток до 40 А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Кабель Olflex Classic 110 Кабель Olflex Classic 110 CY 4G6.0 (в экране)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Провод ПВ-3 1х6 мм.кв."

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Провод ПВ-3 1х25 мм.кв."

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Провод ПВ3 1х0,75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Электродвигатель 5АИ 160 S4; 15 кВт; 1500 об/мин; лапы"

    Кол-во: 4

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    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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