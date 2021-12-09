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    Главная / Торги / Аренда с последующим выкупом вагон-домов «жилой 8-ми местный» контейнер морской 20 футовый для нужд ООО «Газпромнефть-ННГГФ» 2022-2026гг.

    Аренда с последующим выкупом вагон-домов «жилой 8-ми местный» контейнер морской 20 футовый для нужд ООО «Газпромнефть-ННГГФ» 2022-2026гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 13:0009.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009849Дата и время окончания срока приема заявок Аренда с последующим выкупом вагон-домов «жилой 8-ми местный» контейнер морской 20 футовый для нужд ООО «Газпромнефть-ННГГФ» 2022-20ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009849

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0088809-366-2021

    Наименование закупки

    Аренда с последующим выкупом вагон-домов «жилой 8-ми местный» контейнер морской 20 футовый для нужд ООО «Газпромнефть-ННГГФ» 2022-2026гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ

    Юридический адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24

    Почтовый адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24

    Контактный телефон

    +7 3452 29-03-18

    Адрес электронной почты

    NNGGF_OZ@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда с последующим выкупом вагон-домов «жилой 8-ми местный» контейнер морской 20 футовый для нужд ООО «Газпромнефть-ННГГФ» 2022-20

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.01.202223.01.2022 13:0023.01.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009849Подведение итогов не позднее Аренда с последующим выкупом вагон-домов «жилой 8-ми местный» контейнер морской 20 футовый для нужд ООО «Газпромнефть-ННГГФ» 2022-20Тюмень

    Предмет договора

    Аренда с последующим выкупом вагон-домов «жилой 8-ми местный» контейнер морской 20 футовый для нужд ООО «Газпромнефть-ННГГФ» 2022-20

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ

    Адрес местонахождения

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24

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