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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110897006
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка поковок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
02.12.2021 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР ЕЧ,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ78, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕРА ЕЧ
Контактный телефон
+7 812 665-57-66
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbsm.su
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Виолетта Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка поковок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897006Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковокСанкт-Петербург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2021 17:0022.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110897006Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка поковокСанкт-Петербург
Дата и время проведения
23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110897006Дата и время проведения Поставка поковокСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 17:0024.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897006Подведение итогов не позднее Поставка поковокСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка поковок
Начальная цена
3 150 288,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120, строение 12.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР ЕЧ,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ78, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕРА ЕЧ
24.10.23
24.10
Документация лота
Кол-во: 90.00000
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