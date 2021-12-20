Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка поковок

    Поставка поковок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897006Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковокСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110897006

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    80/2021

    Наименование закупки

    Поставка поковок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    02.12.2021 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1_к_Извещению__Условия_ПРЗ_.docx

    Приложение__3_к_Извещению__Проект_договора_.doc

    Приложение__2_к_Извещение__Техническое_задание_.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО КБСМ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР ЕЧ,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ78, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕРА ЕЧ

    Контактный телефон

    +7 812 665-57-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbsm.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Виолетта Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка поковок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897006Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковокСанкт-Петербург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.2021 17:0022.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110897006Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка поковокСанкт-Петербург

    Дата и время проведения

    23.12.2021 10:0023.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110897006Дата и время проведения Поставка поковокСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 17:0024.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897006Подведение итогов не позднее Поставка поковокСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897006Подведение итогов не позднее Поставка поковокСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поковок

    Начальная цена

    3 150 288,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120, строение 12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара осуществляется по счету Поставщика с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, в следующем порядке: – авансовый платеж – 40% от стоимости Товара в течение 10 банковских дней с момента заключения Договора. – окончательный расчет – 60% от стоимости Товара в течение 10 банковских дней после подписания товарной накладной ТОРГ-12 или УПД и Акта приемки Товара. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку Товара Покупателю. Срок поставки Товара – 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента получения Поставщиком авансового платежа с возможностью досрочной поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБСМ
    Все закупки и тендеры АО КБСМ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР ЕЧ,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ78, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕРА ЕЧ

    Классификатор ОКПД2

    24.10.23

    Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121904/name/61c5add98a6782.34990239

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 90.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВОГОР-Прикамье
    Запрос (ценовых) котировок № 32211089265
    Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"
    Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"
    594679
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 227 744
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить