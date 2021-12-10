www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112289
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда спецтранспорта для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Семья_2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 16:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
Контактный телефон
+7 495 543-88-88
Факс
+7 495 543-88-88
Адрес электронной почты
kuhtenkova@comedyclub.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухтенкова Мария Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Мещанский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда спецтранспорта для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Семья_2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112289Дата и время окончания срока приема заявок Аренда спецтранспорта для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Семья_2Мещанский
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 12:0010.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112289Дата и время вскрытия заявок Аренда спецтранспорта для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Семья_2Мещанский
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 19:0010.12.2021 19:0010.12.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112289Подведение итогов не позднее Аренда спецтранспорта для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Семья_2Мещанский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда спецтранспорта для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Семья_2
Начальная цена
13 291 304,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Комеди Клаб продакшн
Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
59.11
77.39.2
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.