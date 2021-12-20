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Номер извещения
32110896849
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме (конкурентный)
Дата публикации
02.12.2021 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460052, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Салмышская, 28/1
Почтовый адрес
460052, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Салмышская, 28/1
Контактный телефон
+7 3532 43-41-48
Факс
Адрес электронной почты
orenburg148mbdou@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышева Светлана Мигальовна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год
Начальная цена
35 316 648,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МДОАУ № 201
Все закупки и тендеры МДОАУ № 201
Адрес местонахождения
460052, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Джангильдина, 7/1
Наименование заказчика
МДОАУ № 146
Все закупки и тендеры МДОАУ № 146
Адрес местонахождения
460052, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Брестская, 30/1
Наименование заказчика
МДОАУ № 118
Все закупки и тендеры МДОАУ № 118
Адрес местонахождения
460052, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Юных Ленинцев, 3
Наименование заказчика
МДОАУ № 148
Все закупки и тендеры МДОАУ № 148
Адрес местонахождения
460052, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Салмышская, 28/1
56.29
56.29
Документация лота
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