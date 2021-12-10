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Номер извещения
32110897421
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL373-238 по отбору организации на поставку газообразного топлива для автомобилей.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.12.2021 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430010, РЕСП МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ МОСКОВСКАЯ, 115,
Почтовый адрес
РФ, г. Саранск, ул. Московская, д. 115
Контактный телефон
+7 8342 47-21-80
Факс
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Адрес электронной почты
gaz@moris.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вишняков Евгений Викторович
Место рассмотрения предложений
430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газообразного топлива
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газообразного топлива
Начальная цена
1 308 096,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
Адрес местонахождения
430010, РЕСП МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ МОСКОВСКАЯ, 115,
РФ, г. Саранск, ул. Московская, д. 115
19.20
19.20
Документация лота
Кол-во: 36000.00000
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