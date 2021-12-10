Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами (11236) в 2022 году.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП009848 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0082496-334-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами (11236) в 2022 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-РАЗВИТИЕ

Все закупки и тендеры ГПН-РАЗВИТИЕ Юридический адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б Почтовый адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4732 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Думанская Екатерина Петровна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами Дата и время окончания срока приема заявок 10.12.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП009848 Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт