Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами (11236) в 2022 году.

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами (11236) в 2022 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009848Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газамиТюменьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009848

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0082496-334-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами (11236) в 2022 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-РАЗВИТИЕ
    Все закупки и тендеры ГПН-РАЗВИТИЕ

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б

    Почтовый адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4732

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Думанская Екатерина Петровна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009848Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газамиТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211036015
    Поставка ЗИП к двигателям 8ГДГ-Н (п. 6 ПЗ)
    Поставка ЗИП к двигателям 8ГДГ-Н (п. 6 ПЗ)
    586365
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    16 928 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ПАО Подзембургаз
    Запрос предложений_делимый № ГП202100
    ЗП-073-2022 Пож.инвентарь на Юрубчено-Тохомское НГКМ
    ЗП-073-2022 Пож.инвентарь на Юрубчено-Тохомское НГКМ
    594963
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_делимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП202052
    Поставка многороликовых платформ, гидравлических тележек для Завода (Салмановского (Утреннего) НГКМ).
    Поставка многороликовых платформ, гидравлических тележек для Завода (Салмановского (Утреннего)...
    594808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012716
    Поставка расходных материалов для структурированной кабельной сети и коммутационного оборудования
    Поставка расходных материалов для структурированной кабельной сети и коммутационного...
    586755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО УРАЛХИММАШ
    конкурентный отбор № ГП202098
    Поставка материалов для неразрушающего контроля для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка материалов для неразрушающего контроля для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    594950
    Закупки корпоративных заказчиков
    конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    85 990
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014121
    Поставка песка для строительных работ (далее – Продукция) на объект "Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этапы 2, 3.1, 3.2, 4. Газоперерабатывающий завод. Этап 2. Объекты общезаводского хозяйства" согласно Приложению № 1 «Технические требования к продукции» к настоящему Техническому заданию, для нужд ООО «ГСП-6»
    Поставка песка для строительных работ (далее – Продукция) на объект "Газоперерабатывающий...
    592851
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП136366
    642/16.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка штифта
    642/16.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка штифта
    577693
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    19 597
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Конкурентный отбор № 32211090142
    Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы (Выполнение комплекса работ по разработке рабочей, сметной документации и выполнению инженерно-геодезических изысканий)
    Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе:...
    594960
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    2 784 724
    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить