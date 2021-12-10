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Номер извещения
АП009848
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами (11236) в 2022 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4732
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Думанская Екатерина Петровна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009848Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газамиТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по проведению поверки аналитического и эталонного оборудования с поставкой баллонов с эталонными газами
Официальный сайт, на котором размещена документация
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