Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе – связанные с разливами нефти и нефтепродуктов, и выполнению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, по выполнению поисково-спасательных работ на опасных производственных объектах ОЦОН ООО "ГПН-Логистика"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП009847 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0084640-365-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе – связанные с разливами нефти и нефтепродуктов, и выполнению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, по выполнению поисково-спасательных работ на опасных производственных объектах ОЦОН ООО "ГПН-Логистика" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Логистика

Все закупки и тендеры ГПН-Логистика Юридический адрес 109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10 Почтовый адрес 109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А Контактный телефон +7 495 777-31-71 доб. 4229 Адрес электронной почты gpnl_asuz@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Филиппова Елена Николаевна Место рассмотрения заявок Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе – связанные Дата и время окончания срока приема заявок 16.12.2021 09:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП009847 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе – связанные Москва Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе – связанные Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт