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Номер извещения
АП009846
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда обогревателя лубрикатора для проведения ПГИ на МЛСП «Приразломная» в зимний период.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24
Почтовый адрес
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24
Контактный телефон
+7 3452 29-03-18
Адрес электронной почты
NNGGF_OZ@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Аренда обогревателя лубрикатора для проведения ПГИ на МЛСП «Приразломная» в зимний период.
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Аренда обогревателя лубрикатора для проведения ПГИ на МЛСП «Приразломная» в зимний период.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ
Адрес местонахождения
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24
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