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    Главная / Торги / Поставка автомобилей грузовых бортовых для нужд филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году (0142/00012/П/02.12.2021)

    Поставка автомобилей грузовых бортовых для нужд филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году (0142/00012/П/02.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009845Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей грузовых бортовых для нужд филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 годуСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009845

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142/00012/П/02.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка автомобилей грузовых бортовых для нужд филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году (0142/00012/П/02.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол_подведения_итогов_пл_012.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 65820

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.shugurova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шугурова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобилей грузовых бортовых для нужд филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009845Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей грузовых бортовых для нужд филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 14:0013.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009845Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей грузовых бортовых для нужд филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009845Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей грузовых бортовых для нужд филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобилей грузовых бортовых для нужд филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Начальная цена

    1 650 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    29.10.42.110

    Автомобили грузовые с бензиновым двигателем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108763/name/61b7461adf3bf1.33849880

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль ГАЗ-330262"

    Кол-во: 1

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