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    Главная / Торги / 71018 Закупка изделий по чертежу (вал шестерня, колесо зубчатое)

    71018 Закупка изделий по чертежу (вал шестерня, колесо зубчатое)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112284Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112284

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    71018

    Наименование закупки

    71018 Закупка изделий по чертежу (вал шестерня, колесо зубчатое)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 15:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    47.16550_01.00.001Валшестерня_20211129045809.415_X.jpg

    47.16550_01.00.002Колесозубчатое_20211129045747.274_X.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7559

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Ugnich@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Угнич Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тмц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112284Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 12:0013.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112284Дата и время вскрытия заявок поставка тмцКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 07:3030.12.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112284Подведение итогов не позднее поставка тмцКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тмц

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    лот 1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту поставки в течении 90 кал. дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издели по чертежу"

    Кол-во: 1

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