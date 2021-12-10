Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству дублирующей фальцевой кровли склада готовой продукции (Цех № 1) в рамках капитального ремонта по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 38

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110896597 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству дублирующей фальцевой кровли склада готовой продукции (Цех № 1) в рамках капитального ремонта по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 38 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА

Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ Юридический адрес 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16, Почтовый адрес 125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16 Контактный телефон +7 499 940-02-22 Факс +7 499 940-09-99 Адрес электронной почты tender@gskb.ru Ф.И.О. контактного лица Греку Людмила Геннадьевна Место рассмотрения предложений Москва, Дмитровское шосе, д.110 Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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