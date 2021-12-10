Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству дублирующей фальцевой кровли склада готовой продукции (Цех № 1) в рамках капитального ремонта по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 38

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству дублирующей фальцевой кровли склада готовой продукции (Цех № 1) в рамках капитального ремонта по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 38

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:3010.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896597Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству дублирующей фальцевой кровли склада готовой продукции (Цех № 1) в рамках ремонта по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 38Москва, Дмитровское шосе, д.110Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110896597

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству дублирующей фальцевой кровли склада готовой продукции (Цех № 1) в рамках капитального ремонта по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 38

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 15:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    Приложение___1_к_ТЗ.pdf

    Приложение___1_Обоснование_НМЦ_договора_..xlsx

    Приложение___2_к_Договору.xlsx

    6597_3.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Греку Людмила Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Дмитровское шосе, д.110

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству дублирующей фальцевой кровли склада готовой продукции (Цех № 1) в рамках ремонта по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 38

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 23:0022.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896597Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству дублирующей фальцевой кровли склада готовой продукции (Цех № 1) в рамках ремонта по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 38Москва, Дмитровское шосе, д.110

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству дублирующей фальцевой кровли склада готовой продукции (Цех № 1) в рамках ремонта по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 38

    Начальная цена

    22 445 588,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с положениями конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.110

    Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116345/name/61c07593424bb1.27842637

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ВМП АВИТЕК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211043616
    Капитальный ремонт кровли корпуса № 1
    Капитальный ремонт кровли корпуса № 1
    587719
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    45 276 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить