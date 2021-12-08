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    Главная / Торги / Поставка ЖБИ изделий - 5076 шт.

    Поставка ЖБИ изделий - 5076 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 15:4508.12.2021 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЖБИ изделий - 5076 шт.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112285

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-839

    Наименование закупки

    Поставка ЖБИ изделий - 5076 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    211109_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.4.doc

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    ТЗ__МТР_.docx

    Форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЖБИ изделий - 5076 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 15:45 GMT +308.12.2021 15:4508.12.2021 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЖБИ изделий - 5076 шт.Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112285Подведение итогов не позднее Поставка ЖБИ изделий - 5076 шт.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112285Подведение итогов не позднее Поставка ЖБИ изделий - 5076 шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЖБИ изделий - 5076 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.190

    Конструкции сборные строительные железобетонные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лоток Л20.5"

    Кол-во: 864

    "Позиция 2"

    "Плита П10.5"

    Кол-во: 2464

    "Позиция 3"

    "Брусок Б10"

    Кол-во: 206

    "Позиция 4"

    "Брусок Б5"

    Кол-во: 1060

    "Позиция 5"

    "Блок БДЛ 40.6"

    Кол-во: 86

    "Позиция 6"

    "Лоток Л14-8"

    Кол-во: 39

    "Позиция 7"

    "Плита перекрытия П14-3"

    Кол-во: 57

    "Позиция 8"

    "Кольцо стеновое КС10.7"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Кольцо опорное КО10.15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Плита перекрытия ПП12.15-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Стойка ВС 90-112"

    Кол-во: 24

    "Позиция 12"

    "Плита ПН 32.9-1"

    Кол-во: 63

    "Позиция 13"

    "Ригели ж/б, 1,5х0,5х0,14м, РФ 1,5, серия 3.407.9-158"

    Кол-во: 24

    "Позиция 14"

    "Кольцо стеновое КС7.3"

    Кол-во: 18

    "Позиция 15"

    "Кольцо опорное КО6.1"

    Кол-во: 23

    "Позиция 16"

    "Кольцо опорное КО7.07"

    Кол-во: 13

    "Позиция 17"

    "Плита П15.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Лоток ЛК300.180.120-1"

    Кол-во: 52

    "Позиция 19"

    "Плита ПТ300.180.14-1,5"

    Кол-во: 52

    "Позиция 20"

    "Плита ПТ75.180.16-12"

    Кол-во: 9

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