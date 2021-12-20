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    Главная / Торги / Поставка изделий мукомольно-крупяного производства, соли, картофельных хлопьев, сахарного песка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Поставка изделий мукомольно-крупяного производства, соли, картофельных хлопьев, сахарного песка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий мукомольно-крупяного производства, соли, картофельных хлопьев, сахарного песка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110896579

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    65

    Наименование закупки

    Поставка изделий мукомольно-крупяного производства, соли, картофельных хлопьев, сахарного песка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    02.12.2021 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_электронного_аукциона.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 234-04-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Обидин Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    город Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий мукомольно-крупяного производства, соли, картофельных хлопьев, сахарного песка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 18:00 GMT +320.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий мукомольно-крупяного производства, соли, картофельных хлопьев, сахарного песка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.12.2021 23:5921.12.2021 23:5921.12.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110896579Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка изделий мукомольно-крупяного производства, соли, картофельных хлопьев, сахарного песка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    22.12.2021 10:0022.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110896579Дата и время проведения Поставка изделий мукомольно-крупяного производства, соли, картофельных хлопьев, сахарного песка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 23:5923.12.2021 23:5923.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896579Подведение итогов не позднее Поставка изделий мукомольно-крупяного производства, соли, картофельных хлопьев, сахарного песка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 23:5923.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896579Подведение итогов не позднее Поставка изделий мукомольно-крупяного производства, соли, картофельных хлопьев, сахарного песка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий мукомольно-крупяного производства, соли, картофельных хлопьев, сахарного песка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    716 404,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603142, г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    10.61.32.113

    Крупа гречневая

    Классификатор ОКВЭД2

    10.61.3

    Производство крупы и гранул из зерновых культур

    Документация лота

    извещение

    02.12.2021

    форма 1 части заявки

    02.12.2021

    форма 2 части заявки

    02.12.2021

    проект договора

    02.12.2021

    расчет договора

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство крупы и гранул из зерновых культур"

    Кол-во: 1600.00000

    "Позиция 2"

    "Производство крупы и гранул из зерновых культур"

    Кол-во: 600.00000

    "Позиция 3"

    "Производство обработанного риса"

    Кол-во: 1900.00000

    "Позиция 4"

    "Производство крупы и гранул из зерновых культур"

    Кол-во: 1100.00000

    "Позиция 5"

    "Производство крупы и гранул из зерновых культур"

    Кол-во: 910.00000

    "Позиция 6"

    "Производство крупы и гранул из зерновых культур"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 7"

    "Выращивание прочих зерновых культур"

    Кол-во: 350.00000

    "Позиция 8"

    "Производство муки из зерновых культур"

    Кол-во: 1800.00000

    "Позиция 9"

    "Производство крахмала"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 10"

    "Производство макаронных изделий"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 11"

    "Производство макаронных изделий"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 12"

    "Производство сахара из сахарной свеклы"

    Кол-во: 4150.00000

    "Позиция 13"

    "Производство приправ и пряностей"

    Кол-во: 950.00000

    "Позиция 14"

    "Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения"

    Кол-во: 120.00000

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