www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110896562
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
текущие ремонтные работы в МАУК «Центр культуры и спорта «Геолог» по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова 31
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.12.2021 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629008, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г САЛЕХАРД, УЛ МАТРОСОВА, ДОМ 31,
Почтовый адрес
629008, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г САЛЕХАРД, УЛ МАТРОСОВА, ДОМ 31
Контактный телефон
+7 34922 9-93-32
Факс
Адрес электронной почты
mukis-geolog@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нурмурадова Алена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
629008, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г САЛЕХАРД, УЛ МАТРОСОВА, ДОМ 31
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Текущие ремонтные работы в МАУК «Центр культуры и спорта «Геолог» по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова 31
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 21:55 GMT +309.12.2021 21:5509.12.2021 21:55Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896562Дата и время окончания срока приема заявок текущие ремонтные работы в МАУК «Центр культуры и спорта «Геолог» по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова 31629008, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г САЛЕХАРД, УЛ МАТРОСОВА, ДОМ 31
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 21:5509.12.2021 21:5509.12.2021 21:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896562Дата и время вскрытия заявок текущие ремонтные работы в МАУК «Центр культуры и спорта «Геолог» по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова 31629008, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г САЛЕХАРД, УЛ МАТРОСОВА, ДОМ 31
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.12.202110.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896562Подведение итогов не позднее текущие ремонтные работы в МАУК «Центр культуры и спорта «Геолог» по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова 31629008, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г САЛЕХАРД, УЛ МАТРОСОВА, ДОМ 31
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущие ремонтные работы в МАУК «Центр культуры и спорта «Геолог» по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова 31
Начальная цена
109 012,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУК ЦКИС ГЕОЛОГ
Все закупки и тендеры МАУК ЦКИС ГЕОЛОГ
Адрес местонахождения
629008, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г САЛЕХАРД, УЛ МАТРОСОВА, ДОМ 31,
629008, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г САЛЕХАРД, УЛ МАТРОСОВА, ДОМ 31
43.39.19.190
43.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.