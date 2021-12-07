Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Паста очищающая 200мл

    Паста очищающая 200мл

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 06:3007.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112282Дата и время окончания срока приема заявок Паста очищаюшая 200млКаменск-УральскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112282

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ш745

    Наименование закупки

    Паста очищающая 200мл

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-51-21

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Shishinans@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишина Надежда Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Паста очищаюшая 200мл

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 06:30 GMT +307.12.2021 06:3007.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112282Дата и время окончания срока приема заявок Паста очищаюшая 200млКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    07.12.2021 06:3007.12.2021 06:3007.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112282Дата и время вскрытия заявок Паста очищаюшая 200млКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    07.12.2021 06:3007.12.2021 06:3007.12.2021 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112282Подведение итогов не позднее Паста очищаюшая 200млКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.12.202107.12.2021 06:3007.12.2021 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112282Подведение итогов не позднее Паста очищаюшая 200млКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Паста очищаюшая 200мл

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форму оплаты - отсрочка, предоплата - указать в счете. Доставку прошу включить в стоимость товара. Либо указать в счете.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    20.42.15.141

    Кремы для рук

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паста очищаюшая 200мл"

    Кол-во: 3500

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО УРАЛХИММАШ
    конкурентный отбор № ГП202098
    Поставка материалов для неразрушающего контроля для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка материалов для неразрушающего контроля для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    594950
    Закупки корпоративных заказчиков
    конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    85 990
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014121
    Поставка песка для строительных работ (далее – Продукция) на объект "Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этапы 2, 3.1, 3.2, 4. Газоперерабатывающий завод. Этап 2. Объекты общезаводского хозяйства" согласно Приложению № 1 «Технические требования к продукции» к настоящему Техническому заданию, для нужд ООО «ГСП-6»
    Поставка песка для строительных работ (далее – Продукция) на объект "Газоперерабатывающий...
    592851
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП136366
    642/16.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка штифта
    642/16.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка штифта
    577693
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    19 597
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Конкурентный отбор № 32211090142
    Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы (Выполнение комплекса работ по разработке рабочей, сметной документации и выполнению инженерно-геодезических изысканий)
    Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе:...
    594960
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    2 784 724
    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211070546
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург...
    588461
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    6 940 148
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014505
    Выполнение работ по подаче сжатого воздуха для проведения пневматических испытаний на давление 1,1 Рраб =110 кгс/см2 и осушки полости трубопровода, для нужд ООО "СТГ ТПС" (СТНГ-2028.1-ЛС-СТ)
    Выполнение работ по подаче сжатого воздуха для проведения пневматических испытаний на давление...
    594924
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:20(GMT+03:00)
    384 613 819
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    МРТС ХОЛДИНГ
    Запрос предложений № ГП201650
    Изготовление конструкций металлических для "Линии сушки и охлаждения гранатового песка" для нужд ООО "ТЭНГРИ" согласно техническому заданию
    Изготовление конструкций металлических для "Линии сушки и охлаждения гранатового песка" для...
    584885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014509
    Аренда оборудования для проведения пневматических испытаний (без экипажа) для нужд ООО "СТГ ТПС" (СТНГ-2028.1-ЛС-СТ)
    Аренда оборудования для проведения пневматических испытаний (без экипажа) для нужд ООО "СТГ...
    594954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:50(GMT+03:00)
    81 675 707
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить