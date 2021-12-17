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    Главная / Торги / ПОСТАВКА ТОВАРА ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

    ПОСТАВКА ТОВАРА ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896475Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полуприцепа-тяжеловоза 993931 RS30ВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110896475

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА ТОВАРА ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110896475_Протокол_итоговый.rtf

    Документация_AC0003663_2.docx

    Извещение_AC0003663_2.docx

    Извещение_о_внесении_изменений.docx

    Проект_договора_АС0003663.docx

    Техническое_задание_АС0003663.docx

    Форма_11_Описание_поставляемого_товара_АС0003663.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка полуприцепа-тяжеловоза 993931 RS30

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896475Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полуприцепа-тяжеловоза 993931 RS30Владимир

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896475Дата и время вскрытия заявок Поставка полуприцепа-тяжеловоза 993931 RS30Владимир

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 17:0022.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896475Подведение итогов не позднее Поставка полуприцепа-тяжеловоза 993931 RS30Владимир

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896475Подведение итогов не позднее Поставка полуприцепа-тяжеловоза 993931 RS30Владимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полуприцепа-тяжеловоза 993931 RS30

    Начальная цена

    4 182 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    29.20.2

    Прицепы и полуприцепы; контейнеры

    Классификатор ОКВЭД2

    45.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115853/name/61c03c456ad1e5.92861827

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля автотранспортными средствами"

    Кол-во: 1.00000

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