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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации,способной оказать услугу по Лоту №6210-0131697-2021 «Ремонт «Секции левой №2 СБ 15.25.290" для БУ-2500 ДГУ-М»

    Открытый конкурентный отбор организации,способной оказать услугу по Лоту №6210-0131697-2021 «Ремонт «Секции левой №2 СБ 15.25.290" для БУ-2500 ДГУ-М»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009840Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт "Секции левой №2 СБ 15.25.290" для БУ-2500 ДГУ-ММегионПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009840

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0083686-358-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации,способной оказать услугу по Лоту №6210-0131697-2021 «Ремонт «Секции левой №2 СБ 15.25.290" для БУ-2500 ДГУ-М»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры СН-МНГ

    Юридический адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Почтовый адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Контактный телефон

    +7 34643 4-61-71

    Адрес электронной почты

    ooz-snmng@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кульчанова Гульнара Кусаиновна

    Место рассмотрения заявок

    Мегион

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт "Секции левой №2 СБ 15.25.290" для БУ-2500 ДГУ-М

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:00 GMT +317.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009840Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт "Секции левой №2 СБ 15.25.290" для БУ-2500 ДГУ-ММегион

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Ремонт "Секции левой №2 СБ 15.25.290" для БУ-2500 ДГУ-М

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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