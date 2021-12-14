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    Главная / Торги / Оказание услуг предоставление единого телефонного номера 8-800

    Оказание услуг предоставление единого телефонного номера 8-800

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:5914.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896560Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг предоставление единого телефонного номера 8-800Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110896560

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг предоставление единого телефонного номера 8-800

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_договору_GA0001985_редакция__1.docx

    Проект_договора__GA0001985_редакция__1.docx

    Техническое_задание_редакция__1.docx

    Письмо_участникам_запроса_предложений_GA_1985.PDF

    Форма_3__Коммерческое_предложение_GA0001985.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__GA0001985.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__GA0001985.docx

    Проткол_итоги_GA1985.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА

    Юридический адрес

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145,

    Почтовый адрес

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145

    Контактный телефон

    +7 8362 72-06-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@marigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бастраков Алексей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг предоставление единого телефонного номера 8-800

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 11:59 GMT +314.12.2021 11:5914.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896560Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг предоставление единого телефонного номера 8-800Йошкар-Ола

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896560Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг предоставление единого телефонного номера 8-800Йошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 12:0016.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896560Подведение итогов не позднее Оказание услуг предоставление единого телефонного номера 8-800Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896560Подведение итогов не позднее Оказание услуг предоставление единого телефонного номера 8-800Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг предоставление единого телефонного номера 8-800

    Начальная цена

    2 812 320,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА

    Адрес местонахождения

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145,

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145

    Классификатор ОКПД2

    61.10

    Услуги телекоммуникационные проводные

    Классификатор ОКВЭД2

    61.10.1

    Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113499/name/61bc29ad156cb3.10549798

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи"

    Кол-во: 1.00000

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