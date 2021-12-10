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    Главная / Торги / Закупка Ткани Угольной криосорбирующей марки КУТ-2 на проект Иркутск

    Закупка Ткани Угольной криосорбирующей марки КУТ-2 на проект Иркутск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112278Дата и время окончания срока приема заявок Ткань Угольная крио сорбирующая марки КУТ-2БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112278

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Ткани Угольной криосорбирующей марки КУТ-2 на проект Иркутск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    02.12.2021 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_Ткань_КУТ_2.docx

    Типовая_Тендерная_документация_ФОРМА_1.2__Ткань_КУТ_2.docx

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ_Покупатель.docx

    004207_FADEEVA_ZAPROS_ST.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    fadeeva@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фадеева Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ткань Угольная крио сорбирующая марки КУТ-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112278Дата и время окончания срока приема заявок Ткань Угольная крио сорбирующая марки КУТ-2Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 08:0010.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112278Дата и время вскрытия заявок Ткань Угольная крио сорбирующая марки КУТ-2Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 17:0030.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112278Подведение итогов не позднее Ткань Угольная крио сорбирующая марки КУТ-2Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112278Подведение итогов не позднее Ткань Угольная крио сорбирующая марки КУТ-2Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ткань Угольная крио сорбирующая марки КУТ-2

    Начальная цена

    687 192,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    76 м2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа в течение 30 к.д.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    20.60

    Волокна химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ткань КУТ-2"

    Кол-во: 76

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