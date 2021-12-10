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Номер извещения
ГП112278
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Ткани Угольной криосорбирующей марки КУТ-2 на проект Иркутск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
02.12.2021 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
fadeeva@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фадеева Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Ткань Угольная крио сорбирующая марки КУТ-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112278Дата и время окончания срока приема заявок Ткань Угольная крио сорбирующая марки КУТ-2Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 08:0010.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112278Дата и время вскрытия заявок Ткань Угольная крио сорбирующая марки КУТ-2Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 17:0030.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112278Подведение итогов не позднее Ткань Угольная крио сорбирующая марки КУТ-2Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ткань Угольная крио сорбирующая марки КУТ-2
Начальная цена
687 192,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
76 м2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
20.60
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 76
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