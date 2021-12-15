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    Главная / Торги / сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Отходы при подготовке питьевой воды прочие» ФККО 7 10 230 00 00 0 (Осадок при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на основе сульфата алюминия и флокулянтом на основе акриламида обезвоженный» (Осадок ЧОС), 5-го класса опасности)

    сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Отходы при подготовке питьевой воды прочие» ФККО 7 10 230 00 00 0 (Осадок при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на основе сульфата алюминия и флокулянтом на основе акриламида обезвоженный» (Осадок ЧОС), 5-го класса опасности)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896361Дата и время окончания срока приема заявок Сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Отходы при подготовке питьевой воды прочие» ФККО 7 10 230 00 00 0 (Осадок при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на основе сульфата алюминия и флокулянтом на основе акриламида обезвоженный» (Осадок ЧОС), 5-го класса опасности)г. Пермь, ул. Чернышевского,28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110896361

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    341

    Наименование закупки

    сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Отходы при подготовке питьевой воды прочие» ФККО 7 10 230 00 00 0 (Осадок при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на основе сульфата алюминия и флокулянтом на основе акриламида обезвоженный» (Осадок ЧОС), 5-го класса опасности)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 15:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    341.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Отходы при подготовке питьевой воды прочие» ФККО 7 10 230 00 00 0 (Осадок при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на основе сульфата алюминия и флокулянтом на основе акриламида обезвоженный» (Осадок ЧОС), 5-го класса опасности)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896361Подведение итогов не позднее Сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Отходы при подготовке питьевой воды прочие» ФККО 7 10 230 00 00 0 (Осадок при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на основе сульфата алюминия и флокулянтом на основе акриламида обезвоженный» (Осадок ЧОС), 5-го класса опасности)г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Отходы при подготовке питьевой воды прочие» ФККО 7 10 230 00 00 0 (Осадок при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на основе сульфата алюминия и флокулянтом на основе акриламида обезвоженный» (Осадок ЧОС), 5-го класса опасности)

    Начальная цена

    9 420 695,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    38.2

    Услуги по обработке и утилизации отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.2

    Обработка и утилизация отходов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

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