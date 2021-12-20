Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка проявителя и фиксажа

    Поставка проявителя и фиксажа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проявителя и фиксажа460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110896059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка проявителя и фиксажа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    02.12.2021 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация о закупке

    Описание предмета закупки

    Обоснование начальной (максимальной) цены договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
    Все закупки и тендеры ГКУ ЦОЗ

    Юридический адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Почтовый адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 3532 33-64-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    econ-oob3@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коган Е. Л.

    Место рассмотрения предложений

    460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка проявителя и фиксажа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 08:0027.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896059Подведение итогов не позднее Поставка проявителя и фиксажа460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проявителя и фиксажа

    Начальная цена

    80 756,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1: ГАУЗ "ООБ № 3": Оренбург, проспект Гагарина 19А;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУЗ ООБ№3
    Все закупки и тендеры ГАУЗ ООБ№3

    Адрес местонахождения

    460040, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, проспект Гагарина, 19а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 15

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014121
    Поставка песка для строительных работ (далее – Продукция) на объект "Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этапы 2, 3.1, 3.2, 4. Газоперерабатывающий завод. Этап 2. Объекты общезаводского хозяйства" согласно Приложению № 1 «Технические требования к продукции» к настоящему Техническому заданию, для нужд ООО «ГСП-6»
    Поставка песка для строительных работ (далее – Продукция) на объект "Газоперерабатывающий...
    592851
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП136366
    642/16.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка штифта
    642/16.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка штифта
    577693
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    19 597
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Конкурентный отбор № 32211090142
    Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы (Выполнение комплекса работ по разработке рабочей, сметной документации и выполнению инженерно-геодезических изысканий)
    Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе:...
    594960
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    2 784 724
    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211070546
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург...
    588461
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    6 940 148
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014505
    Выполнение работ по подаче сжатого воздуха для проведения пневматических испытаний на давление 1,1 Рраб =110 кгс/см2 и осушки полости трубопровода, для нужд ООО "СТГ ТПС" (СТНГ-2028.1-ЛС-СТ)
    Выполнение работ по подаче сжатого воздуха для проведения пневматических испытаний на давление...
    594924
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:20(GMT+03:00)
    384 613 819
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    МРТС ХОЛДИНГ
    Запрос предложений № ГП201650
    Изготовление конструкций металлических для "Линии сушки и охлаждения гранатового песка" для нужд ООО "ТЭНГРИ" согласно техническому заданию
    Изготовление конструкций металлических для "Линии сушки и охлаждения гранатового песка" для...
    584885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014509
    Аренда оборудования для проведения пневматических испытаний (без экипажа) для нужд ООО "СТГ ТПС" (СТНГ-2028.1-ЛС-СТ)
    Аренда оборудования для проведения пневматических испытаний (без экипажа) для нужд ООО "СТГ...
    594954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:50(GMT+03:00)
    81 675 707
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП124851
    Поставка комплектов оборудования беспроводного широкополосного доступа
    Поставка комплектов оборудования беспроводного широкополосного доступа
    575868
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить