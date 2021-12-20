Поставка песка для строительных работ (далее – Продукция) на объект "Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этапы 2, 3.1, 3.2, 4. Газоперерабатывающий завод. Этап 2. Объекты общезаводского хозяйства" согласно Приложению № 1 «Технические требования к продукции» к настоящему Техническому заданию, для нужд ООО «ГСП-6»