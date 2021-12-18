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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2021 05:0018.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896163Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации комплексного питания воспитанников на 2022 - 2023гг.460050, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА НОВАЯ, дом 8/2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110896163

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме (конкурентный)

    Дата публикации

    02.12.2021 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    56_Конкурсная_документация

    протокол_подведения_итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 56
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 56

    Юридический адрес

    460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Новая, 8/2

    Почтовый адрес

    460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Новая, 8/2

    Контактный телефон

    +7 3532 43-56-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    sad56orenburg@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусева М. А.

    Место рассмотрения предложений

    460050, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА НОВАЯ, дом 8/2

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации комплексного питания воспитанников на 2022 - 2023гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 20:0020.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896163Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации комплексного питания воспитанников на 2022 - 2023гг.460050, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА НОВАЯ, дом 8/2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации комплексного питания воспитанников на 2022 - 2023гг.

    Начальная цена

    16 471 512,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приволжский федеральный округ, Оренбургская облРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МДОАУ № 56
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 56

    Адрес местонахождения

    460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Новая, 8/2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116622/name/61c0ab734bc223.25513565

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие"

    Кол-во: 101676

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