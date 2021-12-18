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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110896163
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме (конкурентный)
Дата публикации
02.12.2021 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Новая, 8/2
Почтовый адрес
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Новая, 8/2
Контактный телефон
+7 3532 43-56-10
Факс
Адрес электронной почты
sad56orenburg@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусева М. А.
Место рассмотрения предложений
460050, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА НОВАЯ, дом 8/2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации комплексного питания воспитанников на 2022 - 2023гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации комплексного питания воспитанников на 2022 - 2023гг.
Начальная цена
16 471 512,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приволжский федеральный округ, Оренбургская облРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МДОАУ № 56
Все закупки и тендеры МДОАУ № 56
Адрес местонахождения
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Новая, 8/2
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 101676
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