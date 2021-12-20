Поставка овощей и фруктов, консервированных и переработанных для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

Подведение итогов не позднее

Дата и время проведения

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка овощей и фруктов, консервированных и переработанных для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

Цена договора и требования к обеспечению

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

или

* Если это является обязательным условием

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

в соответствии с условиями договора

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

в соответствии с условиями договора

Не разрешается Получить электронную подпись

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Переработка и консервирование фруктов и орехов" Кол-во: 510.00000

"Позиция 2" "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов" Кол-во: 240.00000

"Позиция 3" "Производство соковой продукции из фруктов и овощей" Кол-во: 8220.00000

"Позиция 4" "Переработка и консервирование фруктов и орехов" Кол-во: 510.00000

"Позиция 5" "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов" Кол-во: 960.00000

"Позиция 6" "Переработка и консервирование фруктов и орехов" Кол-во: 510.00000

"Позиция 7" "Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод" Кол-во: 360.00000

"Позиция 8" "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов" Кол-во: 1500.00000

"Позиция 9" "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов" Кол-во: 910.00000

"Позиция 10" "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов" Кол-во: 740.00000

"Позиция 11" "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов" Кол-во: 740.00000

"Позиция 12" "Переработка и консервирование фруктов и орехов" Кол-во: 880.00000

"Позиция 13" "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов" Кол-во: 910.00000

"Позиция 14" "Переработка и консервирование картофеля" Кол-во: 520.00000

"Позиция 15" "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов" Кол-во: 1080.00000

"Позиция 16" "Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей" Кол-во: 1320.00000