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    Главная / Торги / Поставка оборудования для термометрического контроля

    Поставка оборудования для термометрического контроля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112275Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для термометрического контроляЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112275

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    05-0242-21

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для термометрического контроля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)

    Дата публикации

    02.12.2021 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение___05_0242_21__02.12.2021_.rtf

    Документация___05_0242_21__02.12.2021_.rar

    Итоговый_протокол___05_0242_21_от_21.12.2021_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-81

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Креймер Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для термометрического контроля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112275Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для термометрического контроляЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 09:0013.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112275Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для термометрического контроляЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 13:0027.12.2021 13:0027.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112275Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для термометрического контроляЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 13:0027.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112275Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для термометрического контроляЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для термометрического контроля

    Начальная цена

    1 477 298,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о конкурентной закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о конкурентной закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о конкурентной закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.124

    Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117624/name/61c1ac207046f9.01123281

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования для термометрического контроля"

    Кол-во:

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