Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора технического обслуживания и ремонта АПС для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110896423 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора технического обслуживания и ремонта АПС для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал

Все закупки и тендеры Горводоканал Юридический адрес 440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24 Почтовый адрес 440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24 Контактный телефон +7 8412 20-96-22 Факс +7 8412 34-60-75 Адрес электронной почты dlunin@gvkpenza.ru Ф.И.О. контактного лица Лунин Денис Львович Место рассмотрения предложений Пенза Закупки и тендеры Пензенская область Ключевые слова:

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