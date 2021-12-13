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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110896282
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования и инвентаря для нужд столовой и пищеблока санатория «Планета».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.12.2021 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
Почтовый адрес
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 631-85-61
Факс
Адрес электронной почты
zolin.pv@zvezdnyj.ru
Ф.И.О. контактного лица
Золин Петр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования и инвентаря для нужд столовой и пищеблока санатория «Планета».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 09:30 GMT +313.12.2021 09:3013.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896282Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и инвентаря для нужд столовой и пищеблока санатория «Планета».Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 09:3013.12.2021 09:3013.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896282Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и инвентаря для нужд столовой и пищеблока санатория «Планета».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и инвентаря для нужд столовой и пищеблока санатория «Планета».
Начальная цена
732 472,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Центр Звёздный
Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный
Адрес местонахождения
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
28.93.15.131
28.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 3.00000
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