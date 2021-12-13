Поставка оборудования и инвентаря для нужд столовой и пищеблока санатория «Планета».

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка оборудования и инвентаря для нужд столовой и пищеблока санатория «Планета».

Цена договора и требования к обеспечению

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

или

* Если это является обязательным условием

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

АО Центр Звёздный Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий" Кол-во: 2.00000

"Позиция 2" "Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования" Кол-во: 2.00000

"Позиция 3" "Производство кухонной мебели" Кол-во: 4.00000

"Позиция 4" "Производство бытовых электрических приборов" Кол-во: 1.00000

"Позиция 5" "Производство кухонной мебели" Кол-во: 10.00000

"Позиция 6" "Производство кухонной мебели" Кол-во: 6.00000

"Позиция 7" "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки" Кол-во: 10.00000

"Позиция 8" "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки" Кол-во: 10.00000

"Позиция 9" "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки" Кол-во: 10.00000

"Позиция 10" "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки" Кол-во: 10.00000

"Позиция 11" "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки" Кол-во: 10.00000

"Позиция 12" "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки" Кол-во: 4.00000

"Позиция 13" "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки" Кол-во: 6.00000

"Позиция 14" "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки" Кол-во: 6.00000

"Позиция 15" "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки" Кол-во: 12.00000