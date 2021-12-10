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    Главная / Торги / Текущий ремонт объектов ОАО "Севернефтегазпром"

    Текущий ремонт объектов ОАО "Севернефтегазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112276Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт объектов ОАО "Севернефтегазпром"ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    05-0241-21

    Наименование закупки

    Текущий ремонт объектов ОАО "Севернефтегазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)

    Дата публикации

    02.12.2021 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение___05_0241_21__22.12.2021_.rtf

    Документация___05_0241_21__02.12.2021_.rar

    Итоговый_протокол_05_0241_21_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-84

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филипповский Геннадий Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт объектов ОАО "Севернефтегазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112276Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт объектов ОАО "Севернефтегазпром"ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 09:0010.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112276Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт объектов ОАО "Севернефтегазпром"ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 14:0023.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112276Подведение итогов не позднее Текущий ремонт объектов ОАО "Севернефтегазпром"ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112276Подведение итогов не позднее Текущий ремонт объектов ОАО "Севернефтегазпром"ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт объектов ОАО "Севернефтегазпром"

    Начальная цена

    26 589 070,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о конкурентном отборе.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о конкурентном отборе.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о конкурентном отборе.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120388/name/61c46044559499.91734752

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт объектов ОАО "Севернефтегазпром""

    Кол-во: 1

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