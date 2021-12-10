Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка бетонного завода производительностью 60 м3/час на объект СТНГ-2044-НС-КС (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ»

    Поставка бетонного завода производительностью 60 м3/час на объект СТНГ-2044-НС-КС (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009838Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетонного завода производительностью 60 м3/час на объект СТНГ-2044-НС-КС (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009838

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бетонного завода производительностью 60 м3/час на объект СТНГ-2044-НС-КС (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание.docx

    Документация открытого запроса цен СТНГ.docx

    Форма ТКП.xlsx

    Проект Договора АО СТНГ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 645-01-60 доб. 4384

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бетонного завода производительностью 60 м3/час на объект СТНГ-2044-НС-КС (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009838Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетонного завода производительностью 60 м3/час на объект СТНГ-2044-НС-КС (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 15:0021.12.2021 15:0021.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009838Подведение итогов не позднее Поставка бетонного завода производительностью 60 м3/час на объект СТНГ-2044-НС-КС (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 15:0021.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009838Подведение итогов не позднее Поставка бетонного завода производительностью 60 м3/час на объект СТНГ-2044-НС-КС (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бетонного завода производительностью 60 м3/час на объект СТНГ-2044-НС-КС (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ»

    Начальная цена

    33 034 110,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    23.63

    Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетонный завод производительностью 60 м3/час"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32111013212
    Поставка бетона
    Поставка бетона
    583088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    645 931
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УСК СТАНДАРТ
    Аукцион на понижение № ГП905904
    Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити
    Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити
    234668
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.05.2019 15:00(GMT+03:00)
    24 779 094
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    ГЭХ Закупки
    Запрос предложений № ГП117839
    134/МС - Товарный бетон для строительных работ для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (3.1/16.2-21/2)
    134/МС - Товарный бетон для строительных работ для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург"...
    485629
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    1 407 850
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить