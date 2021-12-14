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    Главная / Торги / Выполнение работ по переработке давальческого сырья в готовую продукцию для нужд ООО «ГСП Переработка»

    Выполнение работ по переработке давальческого сырья в готовую продукцию для нужд ООО «ГСП Переработка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009836Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по переработке давальческого сырья в готовую продукцию для нужд ООО «ГСП Переработка»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009836

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01332

    Наименование закупки

    Выполнение работ по переработке давальческого сырья в готовую продукцию для нужд ООО «ГСП Переработка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 14:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП009836_second_parts_protocol.pdf

    Приложение 4_Форма_коммерческого по переработке давальческого сырья.docx

    Приложение 1_Требования по ОЗ ОТ ООС и СД.docx

    Приложение № 3. Характеристики готовой продукции.xlsx

    Приложение № 7. Оперативный отчет.xlsx

    Приложение 3_Ориентировочные объемы услуг по преработке давальческого сырья.docx

    ТЗ на переработку давальческого сырья.docx

    КД 21-01332.doc

    Договор на переработку давальческого сырья.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-41 доб. 2817

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    prokhorovama@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Марина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по переработке давальческого сырья в готовую продукцию для нужд ООО «ГСП Переработка»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009836Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по переработке давальческого сырья в готовую продукцию для нужд ООО «ГСП Переработка»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 23:0016.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009836Подведение итогов не позднее Выполнение работ по переработке давальческого сырья в готовую продукцию для нужд ООО «ГСП Переработка»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009836Подведение итогов не позднее Выполнение работ по переработке давальческого сырья в готовую продукцию для нужд ООО «ГСП Переработка»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по переработке давальческого сырья в готовую продукцию для нужд ООО «ГСП Переработка»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113298/name/61bb786631bd16.56797017

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по переработке давальческого сырья в готовую продукцию для нужд ООО «ГСП Переработка»"

    Кол-во: 50000

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