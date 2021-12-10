КО №6843 - СМР и ПНР с поставкой оборудования по объекту: «Приведение реагентных хозяйств ХС в соответствие с требованиями федеральных норм и правил» ГЭС-1 – филиала ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100114)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110896183 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки КО №6843 - СМР и ПНР с поставкой оборудования по объекту: «Приведение реагентных хозяйств ХС в соответствие с требованиями федеральных норм и правил» ГЭС-1 – филиала ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100114) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»

Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки Юридический адрес 121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17 Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17 Контактный телефон +7 495 646-80-27 доб. 448 Факс {} Адрес электронной почты ipianovskii@geh-zakupki.ru Ф.И.О. контактного лица Пьяновский Илья Сергеевич Место рассмотрения предложений 119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru