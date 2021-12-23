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Номер извещения
32110896185
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
v.mihailova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Виктория Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 11:00 GMT +323.12.2021 11:0023.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896185Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Подведение итогов не позднее
02.02.2022 17:0002.02.2022 17:0002.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896185Подведение итогов не позднее Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Начальная цена
2 285 291,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
24.2
24.20
Документация лота
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 31
Кол-во: 54
Кол-во: 100
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 92
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 100
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 9
Кол-во: 32
Кол-во: 10
Кол-во: 17
Кол-во: 150
Кол-во: 35
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 26
Кол-во: 24
Кол-во: 8
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 47
Кол-во: 81
Кол-во: 100
Кол-во: 46
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 35
Кол-во: 23
Кол-во: 23
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