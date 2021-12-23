Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 11:0023.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896185Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"КраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110896185

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    PrTKVOZKr_Протокол_ТК_ВОЗ__01_2022_от_12.01.2021_5.1.pdf

    Фасонные_части_сталь.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 11:00 GMT +323.12.2021 11:0023.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896185Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    02.02.2022 17:0002.02.2022 17:0002.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896185Подведение итогов не позднее Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.02.202202.02.2022 17:0002.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896185Подведение итогов не позднее Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фасонных частей деталей трубопровода из стали на 1 полугодие 2022 год для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    2 285 291,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1136052/name/61e7e38ab2b9c3.69724262

    19.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта стальная вн.резьба Ду15"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Муфта ст.вн.резба ду 25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Муфта ст. 32 вн. резьба"

    Кол-во: 31

    "Позиция 4"

    "Муфта ст. Дy50 внутр. р."

    Кол-во: 54

    "Позиция 5"

    "Отвод стальной 90гр ГОСТ17375-01 Ду108х4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Отвод 90* ГОСТ 17375 ст.20 Ду 108 х 8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Отвод 90* ГОСТ 17375 ст.20 Ду 114 х 4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Отвод 90* ГОСТ 17375 ст.20 Ду 159 х 4,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Отвод стальной 90* ГОСТ 17375-01 Ду 159х4,5-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Отвод стальной 90гр ГОСТ17375-01 Ду159х6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Отвод стальной 90гр ГОСТ17375-01 Ду20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Отвод стальной 90* ГОСТ 17375-01 Ду 219х5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Отвод стальной 90гр ГОСТ17375-01 Ду25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Отвод 90* ГОСТ 17375 ст.20 Ду 273 х 6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Отвод стальной 90* ГОСТ 17375-01 Ду 325х7"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Отвод стальной 90гр ГОСТ17375-01 Ду32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Отвод 90* ГОСТ 17375 ст.20 Ду 42,4 х 2,6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Отвод стальной 90гр ГОСТ17375-01 Ду57х3,5 б/ш"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Отвод стальной 90* ГОСТ 17375-01 Ду 89х4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Отвод 90* ГОСТ 17375 ст.20 Ду 89 х 6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Отвод стальной 90* ГОСТ 17375-01 Ду 219х8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Переход концентрический ,сталь 20,108х57"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Переход концентрический ,сталь 20,108х89"

    Кол-во: 92

    "Позиция 24"

    "Переход концентрический, сталь 20, 159х108"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Переход концентрический, сталь 20, 219х108"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Переход концентрический, сталь 20, 426х10-325х8"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Фланец воротниковый ст.20 12821-80 DN0100 PN16"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Фланец стальной ГОСТ 12820-80 DN0150 PN10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Фланец стальной ГОСТ 12820-80 DN0200 PN10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Фланец воротниковый ст.20 12821-80 DN0200 PN16"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Фланец стальной ГОСТ 12820-80 DN0250 PN10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Фланец воротниковый ст.20 12821-80 DN0250 PN16"

    Кол-во: 16

    "Позиция 33"

    "Фланец воротниковый ст.20 12821-80 DN0300 PN16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Фланец воротниковый ст.20 12821-80 DN0065 PN16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Фланец воротниковый ст.20 12821-80 DN0080 PN16"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Фланец стальной (глухой) DN0200 PN16"

    Кол-во: 9

    "Позиция 37"

    "Фланец воротниковый ст.20 12821-80 DN0150 PN16"

    Кол-во: 32

    "Позиция 38"

    "Фланец воротниковый ст.20 12821-80 DN0300 PN16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Фланец воротниковый ст.20 12821-80 DN0050 PN16"

    Кол-во: 17

    "Позиция 40"

    "Фланец стальной ГОСТ 12820-80 DN0100 PN16"

    Кол-во: 150

    "Позиция 41"

    "Фланец стальной ГОСТ 12820-80 DN0150 PN16"

    Кол-во: 35

    "Позиция 42"

    "Фланец стальной ГОСТ 12820-80 DN0200 PN16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Фланец стальной ГОСТ 12820-80 DN0250 PN16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Фланец стальной ГОСТ 12820-80 DN0050 PN16"

    Кол-во: 26

    "Позиция 45"

    "Фланец стальной ГОСТ 12820-80 DN0065 PN16"

    Кол-во: 24

    "Позиция 46"

    "Фланец стальной ГОСТ 12820-80 DN0080 PN16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Кран трёхходовой 11б18бк с ручкой Ду 15"

    Кол-во: 100

    "Позиция 48"

    "Кран 11б27п1,Ру 16 Ду15 гайка-гайка ,рычаг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Кран 11б27п1,Ру 16 Ду20 гайка-гайка ,рычаг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Кран 11б27п1,Ру 16 Ду25 гайка-гайка ,рычаг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Кран 11б27фт1м гайка-гайка, бабочка, Ру40 Ду32 полный проход"

    Кол-во: 47

    "Позиция 52"

    "Кран 11б27п1,Ру 16 Ду40 гайка-гайка ,рычаг"

    Кол-во: 81

    "Позиция 53"

    "Кран 11б27п1,Ру 16 Ду25 гайка-штуцер ,рычаг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Кран 11б27п1,Ру 16 Ду32 гайка-гайка ,рычаг"

    Кол-во: 46

    "Позиция 55"

    "Кран 11б27п1,Ру 16 Ду50 гайка-гайка ,рычаг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Кран шаровой водоразборный латунь Ду 15 Ру16 р/штуц рычаг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Кран 11б27п1 американка, рычаг, Ру40 Ду15"

    Кол-во: 35

    "Позиция 58"

    "Кран 11б27п1 гайка штуцер ,бабочка Ру16 Ду20"

    Кол-во: 23

    "Позиция 59"

    "Кран 11б27п1 гайка-гайка, рычаг, Ру40 Ду25 полный проход"

    Кол-во: 23

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП202060
    Поставка труб 325х9 в изоляции в количестве 80 т
    Поставка труб 325х9 в изоляции в количестве 80 т
    594842
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211075785
    Поставка трубы стальной
    Поставка трубы стальной
    592756
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    4 338 272
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Попозиционная № ГП135492
    Реализация (продажа) невостребованного оборудования
    Реализация (продажа) невостребованного оборудования
    564190
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.12.2021 08:00(GMT+03:00)
    66 210 374
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП006499
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    357311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 09:00(GMT+03:00)
    155 400 944
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЗАО НЗЛ
    Запрос предложений № ГП932564
    Открытый запрос предложений на выполнение работ по калибровки труб для нужд ЗАО «НЗЛ»
    Открытый запрос предложений на выполнение работ по калибровки труб для нужд ЗАО «НЗЛ»
    262864
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.08.2019 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НГКЦ
    Продажа без объявления цены № ГП015814
    Реализация невостребованного бурового оборудования
    Реализация невостребованного бурового оборудования
    332090
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    30.04.2020 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    13.03.2020 г., 11:09
    Дата аукциона:
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП925727
    Выбор поставщика трубной продукции (Базовая ЭСН)
    Выбор поставщика трубной продукции (Базовая ЭСН)
    202876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП934930
    Продажа трубы 530х14-К52 по ГОСТ 20295-85 с покрытием ПЭПк-3-С Место нахождения: Республика Татарстан, Высокогорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Большая Красная, д. 1а.:
    Продажа трубы 530х14-К52 по ГОСТ 20295-85 с покрытием ПЭПк-3-С Место нахождения: Республика...
    279754
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2020 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить