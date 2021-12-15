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    Главная / Торги / Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022-2024 гг.

    Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022-2024 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:5915.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897871Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022-2024 гг.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110897871

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    332/КО/02.12.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022-2024 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 17:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_редакция_1.rar

    Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Итоговый_протокол_332_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, BOX, 1287

    Контактный телефон

    8126095951

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    U2900007@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукушкин Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022-2024 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897871Подведение итогов не позднее Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022-2024 гг.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022-2024 гг.

    Начальная цена

    31 830 606,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    53.10

    Услуги почтовой связи общего пользования

    Классификатор ОКВЭД2

    53.10

    Деятельность почтовой связи общего пользования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114423/name/61bc77f41966c4.48194587

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность почтовой связи общего пользования"

    Кол-во: 3.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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