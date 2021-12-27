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Номер извещения
32110896659
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной, коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б
Контактный телефон
+7 34949 1-20-38 доб. 456
Факс
--
Адрес электронной почты
e.v.zolotova@achimdevelopment.ru
Ф.И.О. контактного лица
Золотова Евгения Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 1. Поставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной, коллективной защиты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1. Поставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной, коллективной защиты
Начальная цена
41 106 495,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно дко
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно дкоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 34909.00000
Лот 2. Поставка смывающих и обезвреживающих средств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 2. Поставка смывающих и обезвреживающих средств
Начальная цена
4 393 504,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно дко
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно дкоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28930.00000
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