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    Главная / Торги / Поставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной, коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств

    Поставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной, коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 08:0027.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896659Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1. Поставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной, коллективной защитыНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110896659

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1/0067/АД2021/02122021

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной, коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДКО_Изменения_от_14.12.2021.rar

    Изменение_ДКО_и_сроков_1_0067.doc

    Изменение_сроков_от_24.12.2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Контактный телефон

    +7 34949 1-20-38 доб. 456

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.v.zolotova@achimdevelopment.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Золотова Евгения Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 1. Поставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной, коллективной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 14:0030.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896659Подведение итогов не позднее Лот 1. Поставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной, коллективной защитыНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 1. Поставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной, коллективной защиты

    Начальная цена

    41 106 495,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно дко

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно дкоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно дко
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 34909.00000

    Лот 2

    Лот 2. Поставка смывающих и обезвреживающих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 14:0030.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896659Подведение итогов не позднее Лот 2. Поставка смывающих и обезвреживающих средствНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 2. Поставка смывающих и обезвреживающих средств

    Начальная цена

    4 393 504,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно дко

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно дкоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно дко
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 28930.00000

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