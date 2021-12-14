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    Главная / Торги / Поставка бумаги в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Поставка бумаги в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896104Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110896104

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    430/2021

    Наименование закупки

    Поставка бумаги в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО.rar

    52_2_Протокол___52_2_от_23.12.2021_Омск.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ОРЛОВА И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896104Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2022 17:0021.01.2022 17:0021.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896104Подведение итогов не позднее Поставка бумаги в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202221.01.2022 17:0021.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896104Подведение итогов не позднее Поставка бумаги в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги в течение 2022 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    1 319 899,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. В случае, если победитель конкурентного отбора является субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет производится в течение 15 рабочих дней (в т. ч. по каждому этапу) после фактического получения Товара/выполнения работ при условии предоставления полного комплекта документов в соответствии с п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    17.23.1

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    17.2

    Производство изделий из бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119754/name/61c40efac34616.56540123

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага А1 162 %100ШТ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Бумага А2 белая 164 %"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Бумага А3 500ШТ"

    Кол-во: 55

    "Позиция 4"

    "Бумага А4 500ШТ"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 5"

    "Бумага А4 зеленая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Бумага А4 кораллово-красная"

    Кол-во: 19

    "Позиция 7"

    "Бумага А4 лимонно-желтая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Бумага для плоттера (рулон) А0 белая 169 %"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "Бумага для плоттера (рулон) А1+ 160 %"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Бумага фото А4 белая глянцевая 240 г/кв.м 25ШТ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 11"

    "Бумага фото односторонняя А4 белая матовая 180 г/кв.м 50ШТ"

    Кол-во: 17

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Краснодарский край
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