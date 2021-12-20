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    Главная / Торги / Поставка шин для легковых автомобилей для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Поставка шин для легковых автомобилей для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112302Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин для легковых автомобилей для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 годуМинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112302

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1000910779

    Наименование закупки

    Поставка шин для легковых автомобилей для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.12.2021 17:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_продление.pdf

    Приложение_1_Методика_оценки_к_документации_летние_и_зимние_шины.docx

    Документация_о_МИ_летние_и_зимние_шины___копия.docx

    Приложение_3_Проект_договора_летние_и_зимние_шины.docx

    Приложение_4_Условие_применения_БС_летние_и_зимние_шины.doc

    Приложение_2_Техническая_часть_летние_и_зимние_шины.docx

    Протокол_легковые_шины.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Газпром трангаз Беларусь
    Все закупки и тендеры Газпром трангаз Беларусь

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219127 доб. 0

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.berashevich@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Берашевич Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Минск

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шин для легковых автомобилей для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112302Подведение итогов не позднее Поставка шин для легковых автомобилей для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 годуМинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин для легковых автомобилей для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Начальная цена

    1 913 034,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Приложением 2 "Техническая часть".

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    филиал «УМТСиК УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», д. Дубовый Лес, Минский район, Минская область, Республика Беларусь.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% от стоимости продукции по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, исчисляемых со дня приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трангаз Беларусь
    Все закупки и тендеры Газпром трангаз Беларусь

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Классификатор ОКПД2

    22.11

    Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128469/name/61cedd2b352174.57221198

    31.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Volkswagen Caddy, 195/65R15 91H"

    Кол-во: 62

    "Позиция 2"

    "Mercedes Vito, VW Golf Caddy, 205/55R16"

    Кол-во: 34

    "Позиция 3"

    "Mercedes Sprinter, 235/65R16C 121/119R"

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Mercedes С 300, 225/45R17 91V"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Audi A8, 235/55R17 103W"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "Mercedes E 350, 245/45R17 99Y"

    Кол-во: 16

    "Позиция 7"

    "Mercedes ML 350, 255/55R18 109Y"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Toyota LK, 265/60R18 110T"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Volkswagen Caddy, 195/65R15 95T"

    Кол-во: 69

    "Позиция 10"

    "Volkswagen Crafter, Iveco Daily, 195/75R"

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Mercedes Vito, VW Golf, 205/55R16 94H"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Mercedes-Benz Sprinter 316 NGT, 235/65R1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Mercedes С 300, 225/45R17 94H"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Mercedes Viano, 225/55R17 97H"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Mercedes E 350, 245/45R17 99H"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Mercedes ML 350, 255/55R18 109V"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Toyota LK, 265/60R18 114T"

    Кол-во: 4

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