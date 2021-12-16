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    Главная / Торги / Поставка насосного оборудования для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

    Поставка насосного оборудования для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896126Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного оборудованияЩекинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110896126

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосного оборудования для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке__на_поставку_без_ограничений.docx

    Документация_о_закупке__на_поставку_без_ограничений.docx

    Приложение__1___Техническое_задание.xlsx

    Приложение__2___Проект_договора.rar

    Приложение__3___Сведения_о_цене_единицы_товара.xlsx

    Приложение__4___Порядок_определения_и_обоснования.xlsx

    Итоговый_протокол_32110896126.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Юридический адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Почтовый адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Контактный телефон

    +7 48751 7-44-75

    Факс

    +7 48751 7-43-02

    Адрес электронной почты

    KarpuninAV@s-gres.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпунин Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Щекинский район

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 14:00 GMT +316.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896126Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного оборудованияЩекинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 14:0016.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896126Дата и время вскрытия заявок Поставка насосного оборудованияЩекинский район

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 23:5923.12.2021 23:5923.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896126Подведение итогов не позднее Поставка насосного оборудованияЩекинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 23:5923.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896126Подведение итогов не позднее Поставка насосного оборудованияЩекинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосного оборудования

    Начальная цена

    258 984,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Адрес местонахождения

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    28.13.12

    Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120184/name/61c4483e0b2b20.91739184

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 6.00000

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    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    301 928
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
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