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Номер извещения
32110896126
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насосного оборудования для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Почтовый адрес
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Контактный телефон
+7 48751 7-44-75
Факс
+7 48751 7-43-02
Адрес электронной почты
KarpuninAV@s-gres.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпунин Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Щекинский район
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 14:00 GMT +316.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896126Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного оборудованияЩекинский район
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 14:0016.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896126Дата и время вскрытия заявок Поставка насосного оборудованияЩекинский район
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 23:5923.12.2021 23:5923.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896126Подведение итогов не позднее Поставка насосного оборудованияЩекинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного оборудования
Начальная цена
258 984,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
Адрес местонахождения
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
28.13.12
28.13
Документация лота
Кол-во: 6.00000
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