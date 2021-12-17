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    Главная / Торги / Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112268Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: «Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112268

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___188_от_17.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    LogunovaIA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: «Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:00 GMT +317.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112268Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: «Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112268Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: «Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112268Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: «Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112268Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: «Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: «Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    743 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис предоставления заключения (решения): г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Оплата осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому этапу. Срок оказания услуг – с момента заключения договора до 31.05.2022.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    74.90.13.000

    Услуги консультативные в области окружающей среды

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Проект договора

    13.12.2021

    Техническое задание

    13.12.2021

    Закупочная документация_продление срока подачи заявок до 17.12.21

    13.12.2021

    Изменения в Закупочной документации от 13.12.21

    13.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115896/name/61c0419336ee89.04936788

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: «Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 1

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