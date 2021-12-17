Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112268 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке и выполнению программы производственного экологического мониторинга (контроля) (ПЭК) за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания (зоопланктон, зообентос, ихтиофауна) на реках Кама и Вишера по объекту: Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку месторождений углеводородного сырья Западно-Вишерской площади в пределах Вишерского лицензионного участка. Этап I. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D» для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ППИ___188_от_17.12.2021.pdf

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА

Все закупки и тендеры ПАО ПНГ Юридический адрес 614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34 Почтовый адрес 614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34 Контактный телефон +7 902 798-80-52 Факс +7 342 241-43-01 Адрес электронной почты LogunovaIA@rusgeology.ru Ф.И.О. контактного лица Логунова Инна Александровна Место рассмотрения предложений г. Пермь, ул. Лодыгина, 34 Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru